В Ненецкой окружной больнице началась акция «Один день для здоровья семьи»

Акция «Один день для здоровья семьи» стартовала во взрослой поликлинике Ненецкой окружной больнице. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций региона.
С 22 июня по 21 августа мужчины и женщины в возрасте от 18 до 49 лет включительно могут бесплатно пройти диспансеризацию по оценке репродуктивного здоровья за одно посещение и получить топливную карту номиналом 1000 рублей (количество ограничено). Для участия в акции необходимо записаться, позвонив по номеру 122.
«Диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья — это возможность своевременно выявить факторы риска и заболевания, которые на ранних стадиях могут протекать бессимптомно, получить рекомендации специалистов при планировании беременности, сохранить репродуктивное здоровье на долгие годы», — отметили в Ненецкой окружной больнице.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.