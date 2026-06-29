В Воронежской области грозы задержатся до 30 июня

Помимо этого, в области сохраняется напряженная ситуация с пожарной безопасностью. Предупреждение о высокой (4 класс) пожарной опасности действует как минимум до 06:00 1 июля. В это время категорически запрещается разводить костры, сжигать мусор и бросать непотушенные окурки. Малейшая искра на сухой траве может привести к быстрому распространению огня.