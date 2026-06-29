Фестиваль «Пари Фест» пройдет с 1 по 2 августа в Нижнем Новгороде

На «Пари Фесте» выступят ATL, Мартин, Big Baby Tape, Тося Чайкина, Boulevard Depo и многие другие. Дневная и ночная концертные программы пройдут на трех сценах. Гостей ждут авиашоу, музыкальные выступления, кафе-зоны и другие активности. Кроме того, к фестивалю на территории открылся новый скейт-парк для всех желающих.