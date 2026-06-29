Фестиваль «Пари Фест» пройдет с 1 по 2 августа в Нижнем Новгороде

С 1 по 2 августа на Стрелке в Нижнем Новгороде в третий раз пройдет масштабный фестиваль «Пари Фест» (12+), который объединит музыку и киберспорт. Об этом сообщили организаторы.
На «Пари Фесте» выступят ATL, Мартин, Big Baby Tape, Тося Чайкина, Boulevard Depo и многие другие. Дневная и ночная концертные программы пройдут на трех сценах. Гостей ждут авиашоу, музыкальные выступления, кафе-зоны и другие активности. Кроме того, к фестивалю на территории открылся новый скейт-парк для всех желающих.
Напомним, что в прошлом году на «Пари Фест» пришли сотни нижегородцев и гостей города, несмотря на задержки на входе, часовые очереди из-за изменений в расписании и дождь. Хедлайнерами события были Nemiga, Андрей Катиков, ANIKV, Feduk, OG BUDA и другие.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили о том, что в Нижнем Новгороде начался фестиваль «Музыка балконов. Великие реки».