Новости Воронежской области 29 июня: пропажа ребёнка и ЕГЭ на 300 баллов

29 июня vrn.aif.ru собрал главные новости в Воронежской области за утро. Так, в регионе появилась 300-балльница по ЕГЭ. На трассе вблизи областного центра столкнулись два пьяных юноши на мопедах. Трёхлетняя девочка пропала в поле подсолнухов. А пожар в жилом доме унёс жизнь пенсионерки. Кроме того, синоптики поделились прогнозом погоды на день.
Нетрезвый подросток за рулём мопеда.
ДТП с несовершеннолетним водителем произошло в ночь на воскресенье, 28 июня, на 10-м км автодороги «Курск-Борисоглебск-Таловая-Бутурлиновка-п. Ильинка» в Таловском районе.
По данным регионального ГУ МВД России, 17-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль мопеда марки Orion Gryphon. Во время движения он нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. Также водитель выбрал небезопасную дистанцию до движущегося впереди мопеда Stels под управлением 19-летнего жителя Бутурлиновского района и столкнулся с ним. Второй парень также был пьян.
В результате аварии несовершеннолетний водитель получил травмы. На скорой его доставили в медучреждение.
Первая 300-балльница по ЕГЭ.
Выпускница Давыдовской школы Лискинского района набрала 300 баллов на ЕГЭ. Об этом сообщила министр образования региона Наталья Салогубова.
Дарья Бокова показала блестящий результат по русскому языку, химии и биологии.
Девушка планирует стать врачом, как и её мама, которая уже почти три десятка лет работает в районной больнице. Для достижения этой цели она намерена поступить в один из ведущих и крупнейших вузов страны — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.
«От всего сердца поздравляю Дашу, её замечательных родителей и педагогов с блестящим результатом! Уверена, именно усердная работа, постоянное стремление к успеху и надёжный тыл принесли ей заслуженные наивысшие баллы. Пусть и дальше любые вершины для этой талантливой и умной девочки становятся достижимыми», — написала Наталья Салогубова в своём канале в мессенджере МАКС.
Убежала от бабушки и пропала.
Информация о пропаже трёхлетней девочки в микрорайоне Шилово поступила в МЧС около шести часов вечера в воскресенье, 28 июня.
Выяснилось, что во время прогулки с бабушкой ребёнка заинтересовало поле с подсолнухами, и он без предупреждения убежал туда. Девочка мгновенно скрылась в зарослях. Бабушка пыталась докричаться до внучки, однако результатов это не принесло.
Тогда на место прибыл руководитель поисково-спасательного отряда и кинолог с собакой. К поискам девочки также присоединилась её мама, которая и нашла ребёнка. Малышка спокойно сидела в кустах с противоположной стороны поля.
Погибла в огне.
Смертельный пожар произошёл в селе Трещевка Рамонского района. Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Урожайной поступило спасателям вечером в воскресенье, 28 июня.
Огонь повредил здание по всей площади. Кроме того, у дома обрушилась кровля. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, в результате пожара погибла 80-летняя женщина.
К ликвидации возгорания были привлечены восемь человек и две единицы техники.
Столбики термометров поднимутся до +27°
Днём 29 июня в течение дня будет переменная облачность.
В Воронеже воздух прогреется до +22°… +24°, в районах области — до +22°…+27°.
Существенных осадков не предвидится. Ветер северо-западный со скоростью 7−12 м/с.