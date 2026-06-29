Новости Воронежской области 29 июня: пропажа ребёнка и ЕГЭ на 300 баллов

Девушка планирует стать врачом, как и её мама, которая уже почти три десятка лет работает в районной больнице. Для достижения этой цели она намерена поступить в один из ведущих и крупнейших вузов страны — Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова.