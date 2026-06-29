В Хабаровском крае зафиксировали 30 стобалльных результатов ЕГЭ

В Хабаровском крае подвели предварительные итоги ЕГЭ по географии, биологии, иностранным языкам и информатике. В регионе уже зафиксирован 30-й стобалльный результат. Сообщает пресс-служба регионального правительства.
Экзамены в этих дисциплинах сдавали почти 2,6 тысячи выпускников: географию — 157 человек, биологию — 835, иностранные языки — 573, информатику — 997 участников.
Абсолютный результат по биологии — 100 баллов — получил выпускник школы № 10 Хабаровска Артём Булах.
Высокие результаты — от 95 до 99 баллов — показали также 8 выпускников по информатике, 7 — по биологии, 3 — по английскому языку и 2 — по географии. Эти ребята смогут претендовать на именную денежную премию имени Н. И. Гродекова.
В целом в крае уже подтверждены 30 стобалльных результатов. Больше всего максимальных баллов — по русскому языку (11), химии (7), физике (5), профильной математике (3), литературе (2), а также по одному результату по истории и биологии.
Отдельно отмечается, что 29 выпускников из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Советско-Гаванского, Николаевского и Хабаровского районов показали максимальные результаты. Среди них — Елизавета Пенюгина из Советской Гавани, которая набрала 100 баллов сразу по двум предметам: русскому языку и физике.
В краевом правительстве напоминают, что основной период ЕГЭ ещё продолжается. У выпускников есть возможность пересдать один предмет в дополнительные дни — 8 и 9 июля.