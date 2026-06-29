В Хабаровском крае обязали защитить редких птиц от ЛЭП

В Хабаровском крае электросетевую организацию обязали принять меры для защиты редких и охраняемых видов птиц. Решение принято по иску природоохранной прокуратуры, сообщает Амурская бассейновая природоохранная прокуратура.
Проверка была проведена в Комсомольске-на-Амуре — в зоне обитания видов, занесённых в Красную книгу России. Среди них белоплечий орлан, беркут и орлан-белохвост, гнездящиеся на деревьях и опорах.
Надзорное ведомство установило, что на части воздушных линий отсутствовали птицезащитные устройства. По оценке прокуратуры, это создавало реальную угрозу гибели редких птиц при контакте с элементами электросетей.
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре удовлетворил иск и обязал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» установить защиту на 36,8 км линий электропередачи и 747 опорах.
Решение суда пока не вступило в законную силу.