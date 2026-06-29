Вузам Татарстана выделено более 23,3 тыс. бюджетных мест

Глава Минобрнауки отметил, что 60% бюджетных мест от их общего количества приходится на три крупных вуза: Казанский федеральный университет (более 7,8 тыс.), Казанский национальный исследовательский технологический университет (свыше 4 тыс.) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ (более 2,7 тыс.).