Вузам Татарстана выделено более 23,3 тыс. бюджетных мест

Об этом сообщил на брифинге в Доме Правительства РТ министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.
«За последние три года количество бюджетных мест увеличилось на 6%, а по отношению к 2025 году — на 1%», — рассказал он.
Глава Минобрнауки отметил, что 60% бюджетных мест от их общего количества приходится на три крупных вуза: Казанский федеральный университет (более 7,8 тыс.), Казанский национальный исследовательский технологический университет (свыше 4 тыс.) и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ (более 2,7 тыс.).
Министр подчеркнул, что самое большое количество бюджетных мест выделено на педагогику, инженерно-технические направления. «Это такие укрупненные группы, как образование и педагогические науки, информатика и вычислительная техника, электро- и теплоэнергетика, химические технологии, машиностроение, техника и технологии строительства и другие», — уточнил он.
Такое распределение по направлениям подготовки, по словам Хадиуллина, в целом идентично с прошлым учебным годом.
Приемная кампания в вузах России стартовала 20 июня. Прием студентов на 2026−2027 учебный год в Татарстане ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных.