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В Волгоградской области фиктивная супруга пыталась обманом получить госвыплату

Сестры-двойняшки организовали фиктивный брак с военнослужащим, чтобы им досталось пособие после его гибели.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области пресекли попытку двух 46-летних сестер-двойняшек похитить государственные выплаты, положенные в случае гибели участника специальной военной операции. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

Одна из злоумышленниц, занимавшая должность начальника военно-учетного стола в администрации одного из районов Волгоградской области, выбрала одинокого мужчину, планировавшего заключить контракт с МО РФ. Она убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак, чтобы в случае его гибели получить денежные компенсации и разделить их. Сестра согласилась и уговорила военнослужащего жениться на ней.

После гибели бойца фиктивная супруга подала заявление на получение выплат на общую сумму 15 млн рублей. Однако полицейские вмешались и пресекли мошенническую схему.

Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159.2 УК РФ. Фигурантки задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Расследование продолжается.