В Волгоградской области фиктивная супруга пыталась обманом получить госвыплату

Одна из злоумышленниц, занимавшая должность начальника военно-учетного стола в администрации одного из районов Волгоградской области, выбрала одинокого мужчину, планировавшего заключить контракт с МО РФ. Она убедила свою сестру вступить с ним в фиктивный брак, чтобы в случае его гибели получить денежные компенсации и разделить их. Сестра согласилась и уговорила военнослужащего жениться на ней.