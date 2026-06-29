Новым генеральным директором «КДВ Воронеж» стала Елена Макеева

Госпожа Макеева в настоящее время также возглавляет ООО «КДВ Яшкино» в Кемеровской области и ООО «Футбольный Клуб Кузбасс (Кемерово)». «КДВ Яшкино» в 2025 году выручило 26,2 млрд руб., что на 2,2% больше, чем в 2024-м (25,7 млрд). Прибыль предприятия в то же время сократилась на 43,9% — с 802 до 450 млн руб.