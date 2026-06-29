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В Ростовской области создадут кластер разработчиков видеоигр

Минэкономразвития Ростовской области поддержит создание студии по разработке компьютерных игр.

Источник: Комсомольская правда

Министр экономического развития Ростовской области Павел Павлов встретился с молодежным министром Кириллом Костроминым. На встрече обсудили развитие креативных индустрий в регионе, в частности — создание студии по разработке компьютерных игр. Об этом сообщается на сайте донского правительства.

Кирилл Костромин рассказал, что в 2025 году уже прошел грантовый интенсив «Траектория развития», в котором участвовали 100 молодых людей. Они узнали о системе поддержки стартапов и попробовали разработать собственные проекты.

После интенсива один из участников начал создавать компьютерную игру. Сейчас в его команде 11 человек, а первый продукт планируют выпустить в 2027 году. Команда намерена войти в Центр креативных индустрий Ростовской области.

Министр экономического развития предложил молодежному министру возглавить процесс объединения разработчиков игр в отдельный кластер.

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