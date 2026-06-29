В приложении «Моя Москва» обновили раздел «Досуг и билеты»

Обновленный раздел «Досуг и билеты» в мобильном приложении «Моя Москва» помогает горожанам более эффективно спланировать свой отдых. Развитие сервиса отвечает целям и задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в столичном департаменте информационных технологий.
Теперь в разделе есть не только услуги и сервисы для планирования отдыха, но и инструменты для поиска актуальных городских событий, а также покупки билетов на культурные мероприятия Москвы. Приобретать билеты на мероприятия сервиса «Мосбилет» можно как для себя, так и для родных и близких.
«Пользователям доступны фильтры по дате, категории события — это, например, театр, кино, выставки, концерты. Здесь же можно выбрать только бесплатные мероприятия или те, на которых действует Пушкинская карта. QR-коды билетов также будут доступны в приложении», — отметили в департаменте информационных технологий города Москвы.
Для организации своего мероприятия в разделе пользователям доступна услуга «Аренда городских пространств». Также с помощью сервиса «Библиотеки Москвы» можно найти и взять книгу в ближайшей библиотеке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.