В приложении «Моя Москва» обновили раздел «Досуг и билеты»

Теперь в разделе есть не только услуги и сервисы для планирования отдыха, но и инструменты для поиска актуальных городских событий, а также покупки билетов на культурные мероприятия Москвы. Приобретать билеты на мероприятия сервиса «Мосбилет» можно как для себя, так и для родных и близких.