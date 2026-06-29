Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах

«В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, смогла забраться под линзу, и там прекрасные условия для размножения», — сказал Егоров 360.ru.