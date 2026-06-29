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Врач рассказал, почему нельзя купаться в пруду в линзах

Егоров: купание в пруду в линзах может привести к заражению микроорганизмами.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Купание в стоячих водоемах в глазных линзах может привести к проникновению в них опасного микроорганизма, вызывающего тяжелое заболевание, рассказал заведующий офтальмологическим отделением Консультативно-диагностического центра ГБУЗ МО «Подольская областная клиническая больница» Алексей Егоров.

«В контактных линзах нельзя купаться, особенно в стоячих водоемах. Именно там создаются условия, чтобы вот эта так называемая акантамеба, которая там любит жить, смогла забраться под линзу, и там прекрасные условия для размножения», — сказал Егоров 360.ru.

Офтальмолог уточнил, что заболевание, вызываемое этим организмом, лечится тяжело. В случае, если человек все же купается в пруду с линзами, после следует их сразу же снять и промыть глаза специальным антисептиком, указал врач.