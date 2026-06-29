Авиарейсы между Нижним Новгородом и Сочи снова задержали

Существенно скорректировано расписание рейсов авиакомпании «Россия». Так, вылет рейса FV‑6644, изначально запланированный на 14:55 28 июня, перенесли на 15:55 следующего дня — задержка достигает почти 24 часов. Ещё один рейс этой авиакомпании в направлении Сочи, который должен был отправиться в 14:55, теперь ожидается не раньше 18:50.