Авиарейсы между Нижним Новгородом и Сочи снова задержали

В аэропорту Нижнего Новгорода 29 июня зафиксированы задержки нескольких авиарейсов. Данные отображены на онлайн‑табло воздушной гавани имени В. П. Чкалова.
Существенно скорректировано расписание рейсов авиакомпании «Россия». Так, вылет рейса FV‑6644, изначально запланированный на 14:55 28 июня, перенесли на 15:55 следующего дня — задержка достигает почти 24 часов. Ещё один рейс этой авиакомпании в направлении Сочи, который должен был отправиться в 14:55, теперь ожидается не раньше 18:50.
Изменён график и у обратных рейсов из Сочи в Нижний Новгород. Вылет, намеченный на 13:55 28 июня, состоится не ранее 14:55 29 июня. Кроме того, рейс, запланированный на 13:55 29 июня, отложили до 17:50.
Также с опозданием прибудет в Нижний Новгород самолёт авиакомпании RedWings, следовавший из Батуми. Время отправления борта из Грузии сдвинули с 10:50 до 12:35.
Ранее пять авиарейсов задержали из-за ограничений в нижегородском аэропорту.