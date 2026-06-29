В КЧР уволенная за фальшивый аттестат сотрудница ФСИН требовала компенсацию

В 2024 году женщина при трудоустройстве предоставила аттестат о среднем образовании. В документе значилось, что он выдан одной из сельских школ республики. Однако служба собственной безопасности проверила данные и выяснила: школа с таким номером никогда не выдавала аттестат на ее фамилию. Сама сотрудница в этом учебном заведении не училась.