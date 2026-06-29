Кнопки тревоги устанавливают в трамваях и троллейбусах в Самаре

Росгвардейцы смогут задерживать нарушителей и передавать их для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Тревожную сигнализацию уже установили в 43 новых вагонах «Львенок». Ими оснастят еще более 160 трамваев и 70 троллейбусов.