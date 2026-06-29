В Хабаровском крае стабилизировали ситуацию с лесными пожарами

В Хабаровском крае удалось стабилизировать обстановку с лесными пожарами. На утро 29 июня в регионе зафиксировано два действующих очага — в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах, сообщает пресс-служба регионального правительства.
По данным лесопожарных служб, оба возгорания находятся вдали от населённых пунктов и объектов экономики и не представляют для них угрозы.
Сейчас специалисты продолжают работы по ликвидации очагов. Ситуация находится на постоянном контроле, для мониторинга и координации привлекается авиация. Несмотря на природный характер возгораний, в крае продолжает действовать особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня.
За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 9 лесных пожаров на площади 539 гектаров. К тушению и мониторингу привлекались 84 сотрудника КГСАУ «ДВ авиабаза», 7 единиц техники и 3 воздушных судна.
Дополнительно для контроля обстановки используются беспилотные авиационные системы. По поручению губернатора Дмитрия Демешина на прошлой неделе в регионе прошли их демонстрационные испытания. Один из аппаратов — БПЛА «Союз» — показал эффективность в условиях лесного хозяйства.
Как отмечают специалисты, компактные беспилотники удобны для работы в труднодоступных территориях и могут применяться в лесной охране на постоянной основе.
Власти напоминают: за нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена административная ответственность. При обнаружении возгораний необходимо сообщать по телефону «прямой линии» лесной охраны 8−800−100−94−00 или по номеру 112.