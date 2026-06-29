Люлин назвал ИT-кампус «НЕЙМАРК» современной экосистемой для подготовки будущих инженеров

«ИT-кампус “НЕЙМАРК” — это целая экосистема для подготовки будущих инженеров. Здесь создается среда, в которой студенты не только учатся, но и живут, общаются с представителями ведущих ИT-компаний, получают возможность участвовать в реальных проектах», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «“НЕЙМАРК” — один из знаковых и стратегических прорывных проектов для Нижегородской области с точки зрения реализации Стратегии развития региона. Сегодня он уже начинает давать результат. Очень впечатлила инфраструктура комфортного проживания и комплексный подход к ее организации. Но главное — заряженность и энтузиазм людей, которые занимаются проектом. Уверен, наши студенты будут иметь очень хороший старт в жизни благодаря получению образования в такого уровня вузе», — поделился впечатлениями председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.