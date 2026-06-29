Люлин назвал ИT-кампус «НЕЙМАРК» современной экосистемой для подготовки будущих инженеров

Выездное мероприятие комитета Законодательного собрания Нижегородской области по бюджету и налогам состоялось на площадке ИT-кампуса «Неймарк». Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что «НЕЙМАРК» — уникальный проект, открывающий принципиально новые возможности для подготовки в регионе ИТ-специалистов самого высокого уровня.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя регионального парламента Денис Бакиев, председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов, председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков, председатель комитета по социальным вопросам Наталья Смотракова, представители правительства области, руководство ИТ-кампуса и сотрудники аппарата парламента.
Как рассказал исполняющий обязанности ректора Университета НЕЙМАРК Дмитрий Колесников, реализация проекта по созданию ИТ-Кампуса ведется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» федерального проекта «Создание сети современных кампусов» и разделено на пять этапов, включающих создание трех гостиничных и двух учебных корпусов, общей площадью более 220 тысяч кв. м.
Завершение строительства всех пяти этапов запланировано на 2028 год. При этом уже сейчас первый этап — гостиница на 1359 мест (18 жилых корпусов) на улице Большие овраги — введен в эксплуатацию, а до конца текущего года планируется окончание строительства второго этапа — гостиницы без звезд на проспекте Гагарина, корпус 1.
Всего в рамках реализации проекта планируется создать порядка 5600 мест для проживания студентов, преподавателей и научных работников, а в учебных корпусах сможет обучаться до 8000 студентов ИТ-направлений «Университета Неймарк» и вузов-партнеров. В настоящий момент количество проживающих в корпусах первого этапа проекта составляет около 400 человек. Заселение идет поэтапно в соответствии с концепцией ИТ-кампуса по формированию сильного профессионального сообщества. Приоритет при заселении отдается будущим ИТ-специалистам, старшекурсникам с высокой успеваемостью, которые уже имеют возможность проходить практические занятия, а также абитуриентам с высоким баллом ЕГЭ при поступлении, участникам олимпиад и абитуриентам Университета «НЕЙМАРК», зачисленным по грантам с ориентиром на проживание в течение всего периода обучения.
Часть мест в коливингах на улице Большие овраги отведена под размещение участников профильных олимпиад, проектных школ, конференций и других мероприятий в сфере высоких технологий.
«ИT-кампус “НЕЙМАРК” — это целая экосистема для подготовки будущих инженеров. Здесь создается среда, в которой студенты не только учатся, но и живут, общаются с представителями ведущих ИT-компаний, получают возможность участвовать в реальных проектах», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин. «“НЕЙМАРК” — один из знаковых и стратегических прорывных проектов для Нижегородской области с точки зрения реализации Стратегии развития региона. Сегодня он уже начинает давать результат. Очень впечатлила инфраструктура комфортного проживания и комплексный подход к ее организации. Но главное — заряженность и энтузиазм людей, которые занимаются проектом. Уверен, наши студенты будут иметь очень хороший старт в жизни благодаря получению образования в такого уровня вузе», — поделился впечатлениями председатель комитета по бюджету и налогам Александр Шаронов.
Председатель комитета по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Игорь Норенков отметил важность коллаборации с индустриальными партнерами.
«ИT-кампус — это инфраструктура образования, которая готовит инженеров будущего, что особенно важно в условиях острой нехватки кадров у предприятий. Здесь участвуют передовые компании — “Сбербанк”, “Альфа-Банк”, “Яндекс”», — отметил парламентарий.
В рамках проекта создана партнерская сеть из 84 организаций. Университет «Неймарк» уже заключил более 150 договоров с вузами, ИT-компаниями и научными центрами. Кампус станет основой для создания ИТ-квартала.