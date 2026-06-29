Чернышенко и Никитин обсудили региональные проекты в сфере туризма, образования и технологических видов спорта

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко провел в Москве рабочую встречу с губернатором Нижегородской области, секретарем нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Глебом Никитиным. Глава региона представил вице-премьеру концепцию проведения фестиваля «Мастера Золотого кольца» в Городце, рассказал о новых образовательных программах ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК», а также о развитии инновационных и технологических видов спорта в Нижегородской области.
«Сегодня в Нижегородской области созданы все условия, чтобы быть настоящим “магнитом” для амбициозных ребят. Мы видим, как регион берет на себя роль драйвера образовательных инноваций. Благодаря инструментам нацпроекта “Молодежь и дети” у вас формируется современная экосистема для поддержки талантов и достижения технологического лидерства страны. В числе таких мер — программа “Приоритет-2030” и федпроект “Профессионалитет”, передовые инженерные школы и ИТ-кампус мирового уровня “Неймарк”. Все это — пример того, как совместная работа правительства России и региона создает широкие возможности для самореализации и профессионального роста жителей», — отметил Дмитрий Чернышенко.
В ИТ-кампусе мирового уровня «НЕЙМАРК», который создается в рамках национального проекта «Молодежь и дети», появились четыре новых направления: проектирование телекоммуникационных систем, ИИ-робототехника, биоинженерия, а также правовое обеспечение использования искусственного интеллекта. Теперь абитуриентам доступно девять сетевых образовательных программ.
«Отмечу, что мы ввели комплексную программу поддержки талантливых студентов — “Грант 360”. В первый год обучения они смогут получить до одного миллиона рублей. Грант включает полную компенсацию проживания в коливингах кампуса, ежемесячную стипендию до 60 тысяч рублей и единовременную выплату. Рассчитывать на грант смогут победители федеральных олимпиад и абитуриенты с высокими баллами ЕГЭ по профильным предметам. Это серьезный стимул для сильных ребят со всей страны поступать именно к нам», — подчеркнул Глеб Никитин.
Одной из тем встречи стала презентация концепции фестиваля «Мастера Золотого кольца» (0+). Губернатор Нижегородской области отметил, что событие объединит в Городце лучших мастеров, дизайнеров и представителей народных художественных промыслов. Ключевой темой фестиваля станет включение города в состав туристического маршрута «Золотое кольцо». Мероприятие состоится при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство». Фестивальные гуляния будут органично вплетены в празднование Дня города, которое запланировано на 18−19 июля.
Глеб Никитин добавил, что гостей ждет насыщенная программа: выставка-продажа изделий мастеров и предприятий народных художественных промыслов (0+), мастер-классы (6+), выступления творческих коллективов (0+), работа гастрономических зон (0+).
«Запуску нового фестиваля придает особую значимость 90-летие фабрики “Городецкая роспись”, юбилей которой будет широко отмечаться в эти дни. Масштабное мероприятие призвано подчеркнуть ценность рукотворного искусства как эталона “100% настоящей России”, где каждый орнамент несет тепло рук мастеров и живую душу народной культуры. Фестиваль объединит День города (0+), талант мастеров и современные стандарты гостеприимства, чтобы превратить Городец в одну из главных точек притяжения “Золотого кольца”, — сказал Глеб Никитин.
Вице-премьер и губернатор Нижегородской области также обсудили развитие спорта в регионе, в том числе новых направлений. В 2025 году Нижегородская область была выбрана пилотным регионом по развитию инновационных и технологических видов спорта. По поручению Дмитрия Чернышенко профильным региональным министерством подготовлена Концепция развития инновационных и технологических видов спорта. В рамках нее уже работают фиджитал-центры в восьми муниципалитетах Нижегородской области.
«Развитие инновационных видов спорта стало визитной карточкой региона — здесь работают восемь фиджитал-центров, проводится более 50 знаковых соревнований, а в прошлом году Нижний Новгород был столицей “Фиджитал игр” — ключевых соревнований для отбора на “Игры Будущего” (12+). Развитие этого формата важно, ведь, как отмечает наш президент Владимир Владимирович Путин, “актуальный, зрелищный, динамичный, он способен вдохновлять интерес к физической культуре и здоровому образу жизни у людей всех поколений”», — заявил Дмитрий Чернышенко.
Так, в 2026 году в регионе прошел фестиваль инновационных и технологических видов спорта «ТехноСпорт», в котором приняли участие около 600 спортсменов из разных регионов России. Третий год подряд проводится «ФиджиталКэмп» (12+) — спортивные сборы, которые объединяют спортсменов и детей, увлекающихся ИТ, и помогают вовлечь в регулярные занятия ребят, ранее не занимавшихся спортом.
Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Молодежь и дети». В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Отдельное внимание уделено поддержке талантливой молодежи, в том числе молодых специалистов.