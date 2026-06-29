Чернышенко и Никитин обсудили региональные проекты в сфере туризма, образования и технологических видов спорта

«Сегодня в Нижегородской области созданы все условия, чтобы быть настоящим “магнитом” для амбициозных ребят. Мы видим, как регион берет на себя роль драйвера образовательных инноваций. Благодаря инструментам нацпроекта “Молодежь и дети” у вас формируется современная экосистема для поддержки талантов и достижения технологического лидерства страны. В числе таких мер — программа “Приоритет-2030” и федпроект “Профессионалитет”, передовые инженерные школы и ИТ-кампус мирового уровня “Неймарк”. Все это — пример того, как совместная работа правительства России и региона создает широкие возможности для самореализации и профессионального роста жителей», — отметил Дмитрий Чернышенко.