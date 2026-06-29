Летом в Удмуртии обустроят почти 90 контейнерных площадок для мусора

Около 90 новых контейнерных площадок планируют обустроить на территории Удмуртии этим летом, сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Подобная работа отвечает целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
За последние два года в регионе появились 315 контейнерных площадок. К середине июня 2026-го муниципалитеты создали еще 35 мест для накопления твердых коммунальных отходов. Самое большое количество новых контейнерных площадок появится в Кизнерском и Дебесском районах.
Кроме того, региональный оператор закупил 1,5 тыс. контейнеров, еще 44 бака приобрели администрация Увинского района и 10 — Завьяловского. Также муниципалитеты закладывают средства в бюджете на ликвидацию навалов вокруг площадок.
Помимо этого, в Удмуртии ведут плановую работу по уборке объектов накопленного вреда. В 2026 году запланирована ликвидация несанкционированных свалок в 15 муниципалитетах. Также продолжится расчистка свалки в Сюмсинском районе.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.