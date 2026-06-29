В Нижнем Новгороде 3 июля стартует десятый кинофестиваль «Горький fest»

Как писал «Ъ-Приволжье», первый фестиваль нового российского кино «Горький Фест» состоялся в Нижнем Новгороде в июле. Среди них около 180 картин показали в рамках конкурсной программы и более 300 — во внеконкурсной. Число фестивальных площадок за все годы увеличилось до 60.