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На трассе под Ениейском засняли любопытного медвежонка

В Красноярском крае водители встретили медвежонка.

Источник: Комсомольская правда

На трассе под Енисейском водители засняли любопытного медвежонка — он шел около проезжей части и с интересом рассматривал проезжающие мимо автомобили. Такое видео прислали читатели «КП-Красноярск».

Хищник был один — маму очевидцы не увидели. Автор ролика решил, что родительница может находиться где-то недалеко, поэтому задерживаться около малыша не стоит.

«Он вообще никого не боится, капец! Он еще небольшой совсем. Ребенок, наверное. Мишка!» — слышен голос за кадром.

Если вы заметили хищника в населенном пункте — тут же звоните на номер 112.

Что делать при встрече с медведем? В каких случаях хищники могут напасть, и можно ли этого избежать? На эти и другие вопросы в эфире радио «Комсомольская правда-Красноярск» ответил Николай Мальцев, начальник отдела Госохотнадзора министерства природных ресурсов и лесного комплекса края.

В начале июня жители Дивногорска обсуждали появление медведя в черте города. Информация о звере появилась в местных пабликах и телеграм-каналах.