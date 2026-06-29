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В России резко вырастут пошлины для мигрантов

С июля в России вступают в силу законы, которые существенно увеличивают размер пошлин для иностранных граждан.

С июля в России вступают в силу законы, которые существенно увеличивают размер пошлин для иностранных граждан.

За оформление российского гражданства теперь придется платить в 12 раз больше — до 50 тысяч рублей вместо 4200. Разрешение на временное проживание подорожает в восемь раз — с 1920 до 15 тысяч рублей. Вид на жительство теперь обойдется в 30 тысяч рублей вместо 6 тысяч.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что изменения направлены на совершенствование миграционной политики и повышение безопасности, сообщает телеканал «Саратов 24».

Ранее стало известно, что в красноярском аэропорту у иностранцев при пересечении границы будут собирать биометрию — делать фото лица и скан отпечатков пальцев.

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