В России резко вырастут пошлины для мигрантов

За оформление российского гражданства теперь придется платить в 12 раз больше — до 50 тысяч рублей вместо 4200. Разрешение на временное проживание подорожает в восемь раз — с 1920 до 15 тысяч рублей. Вид на жительство теперь обойдется в 30 тысяч рублей вместо 6 тысяч.