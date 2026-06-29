Сергей Жуков пригласил поклонников на концерт «Руки вверх» в Волгограде

Группа «Руки вверх» выступит в эту субботу, 4 июля 2026 года, на «Волгоград Арене». После того, как команда была вынуждена перенести на осень стадионный концерт в Ростове-на-Дону по распоряжению оперативного штаба региона в целях безопасности граждан, Сергей Жуков написал, что концерт юбилейного тура «Руки Вверх!» в Волгограде состоится в полном соответствии с анонсированным графиком. И записал видео, на котором пригласил своих поклонников на «Волгоград Арену». Стадион в этот вечер превратится в огромную танцевальную площадку. «30 нам уже!» — заявляют артисты, чья музыка объединяет поколения.