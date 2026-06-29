В прикамском селе река может подтопить несколько улиц

В реке Лопва из-за аномальных дождей отмечен подъем воды. Об этом сообщается в соцсетях администрации села Юрла. По данным властей, безопасным признан только один переход через реку — по основному мосту. Кроме того, в администрации сообщили о возможном риске подтопления улиц.