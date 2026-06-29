Дом Рукавишникова на Большой Печерской продали инвестору

Дом Рукавишникова на Большой Печерской улице в Нижнем Новгороде продали инвестору. Владельцем исторического здания стало ООО «Окский технопарк», сообщает АО «РАД».
Здание площадью 721,4 кв. метра признано объектом культурного наследия регионального значения. Его выставили на торги ща 69 млн рублей.
Деревянное одноэтажное здание имеет мансардные помещения и два мезонина. Оно было построено в конце XIX — начала ХХ века, а с 2021 по 2023 годы его частично реставрировали.
Пока что здание пустует. Что на его месте сделает новый собственник — неизвестно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Нижегородской области восстановили более 870 объектов культурного наследия.