Ретроградный Меркурий летом 2026: прогноз астролога

Астролог, астропсихолог Любовь Калиновская рассказала 360.ru, что ретроградный Меркурий в сочетании с Юпитером, который отвечает за международные отношения и юридические дела, может значительно усилить влияние негативных факторов. В этот период Меркурий будет двигаться по орбите таким образом, что с Земли кажется, будто он остановился и пошел в обратном направлении. Однако на самом деле планета продолжает двигаться вперед, просто её орбитальная скорость снижается, и это создает иллюзию обратного движения.