Ретроградный Меркурий летом 2026: прогноз астролога

С 29 июня по 23 июля 2026 года Меркурий начнёт ретроградное движение в знаке Рака, одном из самых эмоциональных и чувствительных знаков зодиака. В конце этого периода планета вернётся в Близнецы. Астрологи считают, что этот период может стать одним из самых сложных и непредсказуемых в 2026 году.
Опасности ретроградного Меркурия летом 2026 года.
Астролог, астропсихолог Любовь Калиновская рассказала 360.ru, что ретроградный Меркурий в сочетании с Юпитером, который отвечает за международные отношения и юридические дела, может значительно усилить влияние негативных факторов. В этот период Меркурий будет двигаться по орбите таким образом, что с Земли кажется, будто он остановился и пошел в обратном направлении. Однако на самом деле планета продолжает двигаться вперед, просто её орбитальная скорость снижается, и это создает иллюзию обратного движения.
Соединение Меркурия с Юпитером в Раке затрагивает темы семьи, недвижимости, наследства и окружения. Это может вызвать у людей ностальгию, желание вернуться к воспоминаниям, встретиться с родными или посетить места из прошлого. Однако ретроградный Меркурий часто ассоциируется с забывчивостью, рассеянностью и потерей вещей. В этот период люди могут столкнуться с проблемами в коммуникации, документами и договоренностями.
Влияние соединения Марса с Ураном.
Ещё одним важным аспектом этого периода является соединение Марса с Ураном. Марс символизирует агрессию и конфликт, а Уран — неожиданные перемены и хаос. Такое сочетание планет может привести к резкому увеличению количества аварий, военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. Астролог предупреждает о возможной эскалации международной напряженности и применении мощного вооружения.
Соединение Марса с Ураном также может вызвать неожиданные изменения в жизни людей, нарушение договоренностей и форс-мажорные ситуации. Это может повлиять на работу, путешествия, общение и торговлю. Люди могут столкнуться с внезапными новостями и изменениями обстоятельств.
Влияние на некоторые знаки зодиака.
Козерог: Для Козерогов ретроградный Меркурий с Юпитером создадут оппозицию к Солнцу, что может привести к проблемам в партнерских отношениях, семье и юридических делах. Возможны трудности с выполнением обязательств и принятием важных решений.
Овен и Весы: Для этих знаков период будет особенно волнительным. Овнам и Весам придётся столкнуться с необходимостью принимать важные решения, которые могут быть связаны с прошлыми ситуациями. Эмоциональная сфера может стать более чувствительной, и потребуется больше внимания к близким и работе.
Водолей: Для Водолеев этот период может быть связан с неожиданными событиями и решениями. Им следует быть особенно внимательными к своим документам, финансам и сохранности имущества, так как возможны потери или забывчивость.
Скорпион: У Скорпионов могут возникнуть проблемы, связанные с передвижениями, имуществом и оформлением документов. Возможны конфликты с контрагентами, агентами или покупателями, что может повлиять на финансовое положение.
Рак: Юпитер в Раке может усилить эмоциональную составляющую этого периода. Люди, рожденные под этим знаком, могут почувствовать сильную связь с прошлым, воспоминаниями и семьей.
Как пережить ретроградный Меркурий: советы астролога.
Астролог Калиновская предупреждает, что ретроградный Меркурий может повлиять на нашу жизнь и работу. В этот период лучше избегать начала новых дел, так как высока вероятность ошибок и недоразумений. Это касается заключения договоров, покупки техники, устройства на работу, свадьбы, развода и увольнения. В случае необходимости важных действий лучше подождать до окончания ретроградного периода.
Ошибки и недоговоренности: В период ретроградного Меркурия слова могут быть неправильно поняты, а договоры оформлены с ошибками. Это может привести к недоразумениям и проблемам в отношениях.
Эмоциональная реакция: Слова других людей могут сильно ранить. В этот период важно сохранять спокойствие и уточнять, правильно ли вы поняли собеседника.
Наиболее опасными днями ретроградного Меркурия являются 28−29 июня, когда планета находится в стопе. Эти даты продолжаются до 4 июля из-за соединения Марса с Ураном. Также стоит быть осторожными 6, 11, 12, 13 и 14 июля, когда Меркурий будет в сожжении Солнцем, а Юпитер — в оппозиции к Плутону.
«Это самые опасные дни года 2026-го, когда Меркурий начинает свою ретроградность, в этот день у нас полнолуние и соединение Урана с Марсом, и фактически в эти же дни Юпитер перешел в знак Льва… Мы уже не видим, не слышим друг друга, ситуация доходит до своего апогея, и новости просто сияют как реальностью, так и преувеличением», — рассказала астролог.
В эти дни астролог прогнозирует техногенные и природные катастрофы, такие как землетрясения, наводнения и извержения вулканов. Также возможны серьёзные происшествия, финансовые убытки и разрушения.