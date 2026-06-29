Облминздрав сообщил о пострадавших от тепловых ударов в аномально жаркие выходные

Врачи напоминают, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким. Чтобы защитить здоровье, медики рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы, обязательно использовать головной убор и соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой негазированной воде.