Облминздрав сообщил о пострадавших от тепловых ударов в аномально жаркие выходные

В выходные в службу скорой помощи поступали вызовы от пострадавших от жары граждан. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«В Калининградской области установилась аномально жаркая погода. Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом “тепловой удар”. Такие цифры показывают, насколько серьёзно организм реагирует на высокие температуры — и как важно соблюдать меры предосторожности», — отмечается в сообщении.
Врачи напоминают, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким. Чтобы защитить здоровье, медики рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы, обязательно использовать головной убор и соблюдать питьевой режим, отдавая предпочтение чистой негазированной воде.
«Избегайте резких перепадов температур. Не стоит сразу после улицы заходить в сильно охлаждённое помещение или принимать холодный душ: резкий контраст может спровоцировать спазм сосудов и ухудшить самочувствие. Оптимальная температура в помещении — на 5−7 градусов ниже уличной», — советуют специалисты.
При появлении резкого повышения температуры тела, слабости, головокружения, головной боли, тошноты, покраснения кожи, учащенного сердцебиения и дыхания.
«необходимо немедленно уйти в тень или прохладное помещение, расстегнуть стесняющую одежду, приложить прохладные (не ледяные) компрессы к области шеи, подмышек, запястий, выпить немого воды и вызвать скорую помощь по телефонам: 103 или 112», рекомендуют в минздраве.
Напомним, в Калининградской области в воскресенье, 28 июня, был побит многолетний температурный рекорд. В ряде районов области воздух прогрелся до 35−36 градусов.