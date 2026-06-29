Спрос на лекарства от давления снизился среди нижегородцев

По общему объёму продаж гипотензивных средств Нижегородская область занимает седьмую строчку в России, но в разрезе среднедушевого потребления находится лишь на 23-м месте. Для сравнения, максимальный среднедушевой спрос на «возрастные» препараты зафиксирован в Орловской, Тамбовской и Рязанской областях, где, по данным Росстата, проживает больше всего пожилых людей.