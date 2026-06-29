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Спрос на лекарства от давления снизился среди нижегородцев

За первые пять месяцев года жители региона купили более 4,3 млн упаковок гипотензивных препаратов, потратив 1,8 млрд рублей.

Нижегородская область демонстрирует тенденцию к омоложению структуры населения на фоне падения розничных продаж лекарств от повышенного давления. Об этом сообщил MAX-канал «Бокал прессека».

С января по май 2026 года жители Нижегородской области приобрели 4,3 млн упаковок средств для лечения артериальной гипертензии на общую сумму 1,8 млрд рублей. Потребление данных препаратов в упаковках снизилось за год на 0,6%, однако из-за инфляции общие траты нижегородцев на лекарства от давления выросли на 12%.

По общему объёму продаж гипотензивных средств Нижегородская область занимает седьмую строчку в России, но в разрезе среднедушевого потребления находится лишь на 23-м месте. Для сравнения, максимальный среднедушевой спрос на «возрастные» препараты зафиксирован в Орловской, Тамбовской и Рязанской областях, где, по данным Росстата, проживает больше всего пожилых людей.

Ранее сообщалось, что алкоголь остается одной из главных причин смертности нижегородцев.