В Калининградской области за три дня зафиксировали 40 вызовов скорой помощи из-за тепловых ударов

В Калининградской области за три дня зафиксировали 40 вызовов скорой помощи из-за теплового удара. Об этом сообщается в телеграм-канале регионального Минздрава.
«Статистика вызовов скорой помощи: с 26 по 28 июня зафиксировано 40 вызовов с поводом “тепловой удар”. Такие цифры показывают, насколько серьёзно организм реагирует на высокие температуры и как важно соблюдать меры предосторожности», — говорится в публикации.
Врачи напоминают, что в жару нагрузка на сердечно‑сосудистую систему резко возрастает, а риск перегрева и обезвоживания становится особенно высоким. Медики рекомендуют следовать следующим правилам:
Ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы. Пик солнечной активности приходится на период с 11:00 до 16:00 — в это время лучше оставаться в прохладном помещении. Если выход на улицу необходим, нужно стараться держаться в тени и сокращать время прогулок. Носить лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головной убор. Соблюдать питьевой режим. Врачи советуют отдавать предпочтение чистой негазированной воде, избегая сладких напитков и алкоголя: они усиливают обезвоживание. Скорректировать рацион. В жаркую погоду стоит отказаться от тяжёлой, жирной и острой пищи. Лучше выбирать лёгкие блюда. Избегать резких перепадов температур. Не стоит сразу после улицы заходить в сильно охлаждённое помещение или принимать холодный душ: резкий контраст может спровоцировать спазм сосудов и ухудшить самочувствие. Оптимальная температура в помещении — на пять-семь градусов ниже уличной. Контролировать состояние хронических заболеваний. Людям с сердечно‑сосудистыми, эндокринными и другими патологиями в жару особенно важно следить за самочувствием, не пропускать приём препаратов и при необходимости консультироваться с врачом. Уделять особое внимание детям, пожилым людям и беременным. Эти категории граждан более уязвимы к воздействию высоких температур. Детям не следует находиться на солнце без присмотра, пожилым — совершать длительные прогулки в жару, а беременным — допускать перегрев и обезвоживание.
Медики отмечают, что насторожить должны такие симптомы, как резкое повышение температуры тела, слабость, головокружение, головная боль, тошнота, покраснение кожи, учащенное сердцебиение и дыхание. При появлении этих признаков необходимо немедленно уйти в тень или прохладное помещение, расстегнуть стесняющую одежду, приложить прохладные (не ледяные) компрессы к области шеи, подмышек, запястий, выпить немного воды и вызвать скорую помощь по телефонам 103 или 112.
Ранее в Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за жары. В правительстве поясняли, что это сделали «в целях предотвращения возможных аварий на системах жизнеобеспечения и защиты здоровья граждан». Режим ввели с 18:00 26 июня до 9:00 30 июня.
С 27 по 29 июня температура воздуха в Калининградской области превышает +30°С. Метеорологи прогнозируют, что аномальная жара законится на этой неделе. Во вторник, 30 июня, ожидается уже +26°С, а к пятнице температура снизится до +21°С.