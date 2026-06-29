В Калининградской области за три дня зафиксировали 40 вызовов скорой помощи из-за тепловых ударов

Ограничить пребывание на улице в самые жаркие часы. Пик солнечной активности приходится на период с 11:00 до 16:00 — в это время лучше оставаться в прохладном помещении. Если выход на улицу необходим, нужно стараться держаться в тени и сокращать время прогулок. Носить лёгкую, свободную одежду из натуральных тканей и обязательно использовать головной убор. Соблюдать питьевой режим. Врачи советуют отдавать предпочтение чистой негазированной воде, избегая сладких напитков и алкоголя: они усиливают обезвоживание. Скорректировать рацион. В жаркую погоду стоит отказаться от тяжёлой, жирной и острой пищи. Лучше выбирать лёгкие блюда. Избегать резких перепадов температур. Не стоит сразу после улицы заходить в сильно охлаждённое помещение или принимать холодный душ: резкий контраст может спровоцировать спазм сосудов и ухудшить самочувствие. Оптимальная температура в помещении — на пять-семь градусов ниже уличной. Контролировать состояние хронических заболеваний. Людям с сердечно‑сосудистыми, эндокринными и другими патологиями в жару особенно важно следить за самочувствием, не пропускать приём препаратов и при необходимости консультироваться с врачом. Уделять особое внимание детям, пожилым людям и беременным. Эти категории граждан более уязвимы к воздействию высоких температур. Детям не следует находиться на солнце без присмотра, пожилым — совершать длительные прогулки в жару, а беременным — допускать перегрев и обезвоживание.