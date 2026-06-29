Три легенды. Как фестиваль «Открытое море» собрал всю Россию

Калининград на два дня снова стал городом моряков, курсантов и романтиков. Фестиваль «Открытое море», который прошёл на территории морского рыбного порта, собрал 14552 гостей. Главным событием праздника стала встреча сразу трёх легендарных учебных парусников. У одного причала пришвартовались фрегат «Мир», а также барки «Крузенштерн» и «Седов». Даже опытные моряки признаются: увидеть такую картину удаётся далеко не каждому поколению.
Три легенды у причала.
С раннего утра и до самого вечера ворота рыбного порта были открыты для всех желающих с разных городов России. Уже на подходе к территории гостей встречали мачты парусников, возвышавшиеся над портом. Но главное ожидало посетителей на причалах. Тысячи людей получили возможность подняться на борта знаменитых судов, увидеть устройство кораблей изнутри, пообщаться с экипажами и почувствовать атмосферу настоящего морского похода.
Особое внимание привлекал барк «Крузенштерн», который в этом году отмечает столетний юбилей. Рядом находился барк «Седов», возраст которого достиг 105 лет. Вместе с фрегатом «Мир» они образовали уникальную экспозицию под открытым небом.
Житель Калининграда Аркадий Федоров, много лет проработавший моряком, признался, что для него фестиваль стал по-настоящему особенным событием.
«Я был моряком и ходил на “Крузенштерне”. Для меня особенно приятно, что во время фестиваля этот легендарный парусник пришел в порт. Еще больше поражает тот факт, что рядом стояли сразу три судна: фрегат “Мир”, а также барки “Крузенштерн” и “Седов”. Такое бывает раз в жизни», — рассказал он.
Море знаний, творчества и профессий.
Фестиваль не ограничивался экскурсиями по кораблям. На всей территории порта работали тематические площадки.
В «Бухте мастеров» проходили творческие занятия для детей и взрослых. Гости учились создавать сувениры, украшать медовые пряники и знакомились с различными ремеслами. Здесь же работал морской маркет с авторскими изделиями калининградских мастеров.
Большой интерес вызвали морские мастер-классы. Посетителям показывали, как вязать морские узлы, рассказывали об азбуке Морзе и знакомили с элементами морского дела, которые еще недавно были обязательной частью подготовки каждого моряка.
В «Просветительской гавани» свои программы представили морские учебные заведения региона. Молодые люди могли узнать о специальностях, перспективах обучения и возможностях построить карьеру, связанную с морем и флотом.
Праздник для всей семьи.
Среди гостей было много семей с детьми. Волгоградка Алевтина Хромова приехала на фестиваль вместе с внуками и призналась, что ожидания полностью оправдались.
«Мы пришли посмотреть корабли, а в итоге провели здесь почти весь день. Внуки с удовольствием участвовали в мастер-классах, отвечали на вопросы викторин и рассматривали суда. Очень понравилось, что программа получилась разнообразной и интересной для людей любого возраста», — рассказала она.
Одной из самых посещаемой площадкой стала морская галерея «Каюта № 8». Экспозиция объединила морские артефакты, старинные приборы, фотографии и предметы, связанные с историей мореплавания. Многие экспонаты гости могли увидеть впервые.
К фестивалю присоединился и Калининградский зоопарк, который подготовил электронную викторину о тюленях. Участникам предлагалось ответить на вопросы о жизни морских животных, а самые внимательные получали памятные сувениры. Также были представлены рисунки знаменитого тюленя Каюса и информация о программах опеки над животными.
По словам директора фестиваля Александра Алымова, главная задача проекта заключается в популяризации морской культуры, традиций и профессий, связанных с флотом.
«Наша команда, состоящая из обычных людей разных профессий, влюбленных в море, приложила немало усилий в процессе подготовки фестиваля, чтобы он прошел на высшем уровне. И такой ажиотаж и огромное количество позитивных отзывов, которые мы получили в течение двух фестивальных дней, говорят о том, что все получилось», — отметил он.