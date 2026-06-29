Три легенды. Как фестиваль «Открытое море» собрал всю Россию

«Я был моряком и ходил на “Крузенштерне”. Для меня особенно приятно, что во время фестиваля этот легендарный парусник пришел в порт. Еще больше поражает тот факт, что рядом стояли сразу три судна: фрегат “Мир”, а также барки “Крузенштерн” и “Седов”. Такое бывает раз в жизни», — рассказал он.