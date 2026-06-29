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ДУКи Нижнего Новгорода очищают кровли и проверяют водосточные системы

Специалисты осматривают водоприёмные воронки, стояки, стыки и места примыкания покрытия, оценивают герметичность и выявляют участки, требующие ремонта.

В Канавинском, Московском, Нижегородском, Приокском и Советском районах Нижнего Новгорода ДУКи ведут сезонные работы по обслуживанию кровель и водосточных систем многоквартирных домов. Об этом сообщили в Ассоциации пяти ДУКов Нижнего Новгорода.

Летом основной акцент делают на очистке крыш от мусора (листьев, веток, бытовых отходов) и проверке водостоков: даже небольшой засор может привести к застою воды и протечкам. Специалисты осматривают водоприёмные воронки, стояки, стыки и места примыкания покрытия, оценивают герметичность и выявляют участки, требующие ремонта.

Особое внимание уделяют домам с плоскими и мягкими кровлями — для них своевременная очистка особенно важна. При сильных засорах прочищают элементы системы, а при необходимости разбирают отдельные фрагменты трубопровода.

По данным Ассоциации пяти ДУКов, обслуживание кровель идёт круглый год, но летом выполняют основной объём профилактики — это помогает снизить риск протечек в период дождей. Помимо плановых работ, коммунальные службы оперативно реагируют на заявки жителей, что позволяет вовремя устранять неисправности и поддерживать комфортные условия проживания.