ДУКи Нижнего Новгорода очищают кровли и проверяют водосточные системы

Летом основной акцент делают на очистке крыш от мусора (листьев, веток, бытовых отходов) и проверке водостоков: даже небольшой засор может привести к застою воды и протечкам. Специалисты осматривают водоприёмные воронки, стояки, стыки и места примыкания покрытия, оценивают герметичность и выявляют участки, требующие ремонта.