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Ресторатор в Крыму приобрел оборудование с помощью господдержки

Техника будет использоваться для производства мороженого.

Новое оборудование закуплено ресторатором в Крыму на средства льготного микрозайма, полученного по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития республики.

Техника будет использоваться для производства мороженого. Новое оборудование позволит предпринимателю расширить ассортимент свей продукции.

Льготный микрозаем в размере 500 тысяч рублей был выдан Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым по программе «Доверие». Ее условия предполагают выдачу микрозайма в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей на срок от 6 до 36 месяцев с процентной ставкой от 11,4% до 14,25% годовых. С начала года фонд выдал 30 микрозаймов по программе «Доверие».

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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