Ресторатор в Крыму приобрел оборудование с помощью господдержки

Льготный микрозаем в размере 500 тысяч рублей был выдан Фондом микрофинансирования предпринимательства Республики Крым по программе «Доверие». Ее условия предполагают выдачу микрозайма в размере от 150 тысяч до 500 тысяч рублей на срок от 6 до 36 месяцев с процентной ставкой от 11,4% до 14,25% годовых. С начала года фонд выдал 30 микрозаймов по программе «Доверие».