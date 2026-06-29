В результате атак ВСУ на выходных в Черноземье один человек погиб, трое ранены

В Курской области от ударов ВСУ пострадал 66-летний мужчина в городе Рыльске. Повреждены три дома и столько же транспортных средств. Еще один легковой автомобиль сгорел. Кроме того, в Беловском районе пострадали кровля и стены зернохранилища, в Рыльском районе — ангар местной агрофирмы. По данным губернатора Александра Хинштейна, за отчетный период средствами ПВО уничтожено не менее 248 беспилотников различного типа, зафиксировано 222 случая применения артиллерии и 17 сбросов взрывных устройств.