Дом Рукавишникова продали в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде нашли нового владельца для исторического здания — объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. М. Рукавишникова». Торги прошли 26 июля на электронной торговой площадке Российского аукционного дома, об этом сообщили в департаменте по информационной политике Российского аукционного дома.
Покупателем выступило ООО «Окский технопарк». Компания приобрела одноэтажное деревянное здание с мансардой и двумя мезонинами за 69 млн 90 тысяч рублей. Дом 21 расположен в историческом центре города — на улице Большой Печерской, его площадь составляет 721,4 кв. м.
Объект возведен в конце XIX — начале XX века и представляет собой ценный образец жилой архитектуры того времени. В 2021—2023 годах в здании провели частичную реставрацию. Сейчас оно не используется.
По мнению Евгения Буланова, директора Волго‑Вятского филиала АО «РАД», выгодное расположение дома открывает несколько перспективных сценариев его использования. Благодаря близости к ключевым туристическим локациям (Верхне‑Волжская набережная — в квартале от здания, Нижегородский кремль и Чкаловская лестница — в 900 метрах, улица Большая Покровская — в 1 км) объект отлично подойдет для создания бутик‑отеля или гостевого дома. При таком сценарии важно будет сохранить исторические интерьеры, чтобы предложить гостям премиальный отдых в атмосфере старины.
Еще один возможный вариант — разместить в здании представительство или штаб‑квартиру компании: это позволит подчеркнуть статус организации и обеспечить ей презентабельную площадку для работы.
Ранее сообщалось, что «Дом Самгина» по улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию.