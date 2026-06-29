Дом Рукавишникова продали в Нижнем Новгороде

По мнению Евгения Буланова, директора Волго‑Вятского филиала АО «РАД», выгодное расположение дома открывает несколько перспективных сценариев его использования. Благодаря близости к ключевым туристическим локациям (Верхне‑Волжская набережная — в квартале от здания, Нижегородский кремль и Чкаловская лестница — в 900 метрах, улица Большая Покровская — в 1 км) объект отлично подойдет для создания бутик‑отеля или гостевого дома. При таком сценарии важно будет сохранить исторические интерьеры, чтобы предложить гостям премиальный отдых в атмосфере старины.