Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дом Рукавишникова продали в Нижнем Новгороде

Он расположен в историческом центре города.

Источник: Время

В Нижнем Новгороде нашли нового владельца для исторического здания — объекта культурного наследия регионального значения «Дом В. М. Рукавишникова». Торги прошли 26 июля на электронной торговой площадке Российского аукционного дома, об этом сообщили в департаменте по информационной политике Российского аукционного дома.

Покупателем выступило ООО «Окский технопарк». Компания приобрела одноэтажное деревянное здание с мансардой и двумя мезонинами за 69 млн 90 тысяч рублей. Дом 21 расположен в историческом центре города — на улице Большой Печерской, его площадь составляет 721,4 кв. м.

Объект возведен в конце XIX — начале XX века и представляет собой ценный образец жилой архитектуры того времени. В 2021—2023 годах в здании провели частичную реставрацию. Сейчас оно не используется.

По мнению Евгения Буланова, директора Волго‑Вятского филиала АО «РАД», выгодное расположение дома открывает несколько перспективных сценариев его использования. Благодаря близости к ключевым туристическим локациям (Верхне‑Волжская набережная — в квартале от здания, Нижегородский кремль и Чкаловская лестница — в 900 метрах, улица Большая Покровская — в 1 км) объект отлично подойдет для создания бутик‑отеля или гостевого дома. При таком сценарии важно будет сохранить исторические интерьеры, чтобы предложить гостям премиальный отдых в атмосфере старины.

Еще один возможный вариант — разместить в здании представительство или штаб‑квартиру компании: это позволит подчеркнуть статус организации и обеспечить ей презентабельную площадку для работы.

Ранее сообщалось, что «Дом Самгина» по улице Большой Печерской в Нижнем Новгороде получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше