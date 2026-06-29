Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Агроном предупредила, что комнатные цветы могут быть ядовитыми

Агроном Тихонова: большинство комнатных растений вредны при употреблении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Большинство комнатных растений ядовиты, но вредны они только при употреблении, поэтому их стоит ставить в недоступном месте, если есть дети или домашние животные, рассказали агроном Елизавета Тихонова и флорист Елизавета Ястова.

«Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть», — сказала Тихонова 360.ru.

По словам агронома, особенно внимательными стоит быть тем, у которых есть дети или домашние питомцы — растения лучше ставить подальше от них.

«Если у растений надломить листочек, то выделяется белый сок, такой тянущийся. Но прям сказать, что вот оно стоит и ядовито — так нельзя сказать», — пояснила Ястова.

При этом флорист добавила, чтобы комнатные цветы дольше радовали, их нужно подкармливать. Для этого лучше использовать специализированные удобрения, а не рисковать домашними средствами, заключила эксперт.