Агроном предупредила, что комнатные цветы могут быть ядовитыми

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Большинство комнатных растений ядовиты, но вредны они только при употреблении, поэтому их стоит ставить в недоступном месте, если есть дети или домашние животные, рассказали агроном Елизавета Тихонова и флорист Елизавета Ястова.
«Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть», — сказала Тихонова 360.ru.
По словам агронома, особенно внимательными стоит быть тем, у которых есть дети или домашние питомцы — растения лучше ставить подальше от них.
«Если у растений надломить листочек, то выделяется белый сок, такой тянущийся. Но прям сказать, что вот оно стоит и ядовито — так нельзя сказать», — пояснила Ястова.
При этом флорист добавила, чтобы комнатные цветы дольше радовали, их нужно подкармливать. Для этого лучше использовать специализированные удобрения, а не рисковать домашними средствами, заключила эксперт.