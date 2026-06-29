32-летний попугай установил рекорд долголетия

Спудлс проводит время с хозяевами и их собаками, соблюдая безопасную дистанцию. Попугай запомнил распорядок дня домочадцев и даже знает момент, когда открывают холодильник, и издает звук, имитирующий готовящуюся еду в микроволновке. Аманда Бет часто ставит клетку так, чтобы птица могла видеть происходящее, в том числе когда семья смотрит телевизор.