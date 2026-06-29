32-летний попугай установил рекорд долголетия

Попугай по кличке Спудлс, питомец американки Аманды Бет, признан старейшим среди ныне живущих сородичей. Как сообщается, попугай официально включен в Книгу рекордов Гиннесса. Возраст птицы составляет 32 года и 86 дней.
Владелица получила попугая от матери, когда ей было 23 года. Птица отличалась дерзким нравом и постоянно выкрикивала собственное имя. Отмечается, что при хорошем уходе попугаи в неволе живут 15−20 лет.
Предыдущий хозяин научил птицу разговаривать. В молодости попугай часто повторял фразы «милая птичка», «поцелуй меня» и «Апчхи! Боже мой». С возрастом он стал спокойнее, однако каждое утро по-прежнему приветствует окружающих словами «милая птичка». Кроме того, птица застенчиво чирикает, подражая сигналу микроволновой печи, пока с клетки не снимут накидку.
Спудлс проводит время с хозяевами и их собаками, соблюдая безопасную дистанцию. Попугай запомнил распорядок дня домочадцев и даже знает момент, когда открывают холодильник, и издает звук, имитирующий готовящуюся еду в микроволновке. Аманда Бет часто ставит клетку так, чтобы птица могла видеть происходящее, в том числе когда семья смотрит телевизор.
«Он обычно забирается в переднюю часть клетки и ест, когда мы едим», — рассказала Аманда. Она добавила, что у попугая нет особой диеты: он питается семенами из местного продуктового магазина и лакомствами, размоченными в воде.
Абсолютный рекорд среди попугаев принадлежит какаду по кличке Куки. Птица скончалась 27 августа 2016 года в возрасте не менее 82 лет и 88 дней.