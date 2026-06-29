«Бабушка попросила врачей о помощи». В Лиде мать с отчимом жестоко избили подростка

В марте 2026 года мать и отчим дома жестоко избили 15-летнего подростка. Удары школьнику наносились руками и ногами по голове, также они хватали ребенка за шею. О произошедшем узнала бабушка мальчика и обратилась к врачам за оказанием медицинской помощи. У пострадавшего подростка диагностировали черепно-мозговую травму, зафиксировали ссадины на различных частях тела. После этого женщина сообщила о произошедшем в прокуратуру.