Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Бабушка попросила врачей о помощи». В Лиде мать с отчимом жестоко избили подростка

Мать с отчимом нанесли черепно-мозговую травму подростку в Лиде.

Источник: Комсомольская правда

В Лиде мать и отчим избили подростка, рассказали в прокуратура Гродненской области.

В марте 2026 года мать и отчим дома жестоко избили 15-летнего подростка. Удары школьнику наносились руками и ногами по голове, также они хватали ребенка за шею. О произошедшем узнала бабушка мальчика и обратилась к врачам за оказанием медицинской помощи. У пострадавшего подростка диагностировали черепно-мозговую травму, зафиксировали ссадины на различных частях тела. После этого женщина сообщила о произошедшем в прокуратуру.

По требованию прокурора уполномоченные органы приняли меры по защите прав и законных интересов пострадавшего мальчика и других детей в семье, их отобрали у родителей и поместили на гособеспечение.

В отношении 40-летнего мужчины и 37-летней женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении несовершеннолетнему легкого телесного повреждения (ст. 153 Уголовного кодекса Беларуси).

Идет следствие.

Тем временем подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.