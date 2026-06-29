«Бабушка попросила врачей о помощи». В Лиде мать с отчимом жестоко избили подростка

В Лиде мать и отчим избили подростка, рассказали в прокуратура Гродненской области.
В марте 2026 года мать и отчим дома жестоко избили 15-летнего подростка. Удары школьнику наносились руками и ногами по голове, также они хватали ребенка за шею. О произошедшем узнала бабушка мальчика и обратилась к врачам за оказанием медицинской помощи. У пострадавшего подростка диагностировали черепно-мозговую травму, зафиксировали ссадины на различных частях тела. После этого женщина сообщила о произошедшем в прокуратуру.
По требованию прокурора уполномоченные органы приняли меры по защите прав и законных интересов пострадавшего мальчика и других детей в семье, их отобрали у родителей и поместили на гособеспечение.
В отношении 40-летнего мужчины и 37-летней женщины возбудили уголовное дело об умышленном причинении несовершеннолетнему легкого телесного повреждения (ст. 153 Уголовного кодекса Беларуси).
Идет следствие.
Тем временем подросток из Могилева поехал в Минск на такси с родительским сейфом, но его плану помешал один звонок.