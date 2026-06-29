Калининградская область вновь оказалась в центре международной дискуссии о безопасности в Европе. Поводом стала публикация политического обозревателя Хоакина Флореса на портале Strategic Culture, в которой автор утверждает, что западные государства продолжат оказывать давление на Россию через Калининград и Белоруссию, создавая новые очаги напряженности. Эти оценки совпадают с продолжающимися заявлениями представителей НАТО и отдельных европейских политиков о необходимости усиления давления на Москву, а также с неоднократными предупреждениями российских властей о последствиях подобных шагов.