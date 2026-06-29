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Более 600 пар поженились в Ростовской области в красивую дату 26.06.2026

615 семей создали в Ростовской области в день с зеркальной датой.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области 26 июня зарегистрировали брак 615 пар. Об этом сообщили на сайте донского правительства.

Больше всего свадеб сыграли в Пролетарском районе Ростова-на-Дону — 68 пар, в Кировском районе донской столицы — 52 пары, в Батайске — 31, в Цимлянском районе — 25 и в Миллеровском — 20. Всего же по области число зарегистрированных браков составило 615.

Начальник управления ЗАГС Ростовской области отметила, что дата свадьбы — это не просто цифры в календаре, а особенный день, который пары выбирают с особым вниманием, будь то памятная дата, праздник или красивое сочетание чисел.

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