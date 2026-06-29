Ремонт в школе на Вавилова завершится к сентябрю

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для школы № 63 в Красноярске строят новый пищеблок. Готовность объекта достигла 55%. Ремонт в здании на улице Вавилова, 49Б идет с небольшим опережением графика и должен завершиться к началу нового учебного года.
В школе, где обучаются более 900 детей, уже завершены демонтажные работы, возведены новые перегородки и обновлен пол. Сейчас строители штукатурят стены, укладывают плитку и монтируют электросети. По словам подрядчика, объект планируют сдать раньше контрактного срока — уже к 5 августа.
Параллельно обновляют обеденный зал на 170 мест. Его оформят в салатовых и оранжевых тонах, концепцию которых школа разработала совместно с родителями.
Школа № 63 входит в число четырех образовательных учреждений Красноярска, где в этом году модернизируют пищеблоки по городской программе. Новое оборудование также получат школы № 44, № 91 и лицей № 9. С 2023 года в рамках программы капитально отремонтировали уже 15 школьных столовых, напомнили в мэрии.