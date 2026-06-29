Ремонт в школе на Вавилова завершится к сентябрю

Школа № 63 входит в число четырех образовательных учреждений Красноярска, где в этом году модернизируют пищеблоки по городской программе. Новое оборудование также получат школы № 44, № 91 и лицей № 9. С 2023 года в рамках программы капитально отремонтировали уже 15 школьных столовых, напомнили в мэрии.