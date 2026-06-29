В Карелии нарисуют масштабный мурал фестиваля «Полоса отвода 2.0»

Работа над самым крупным муралом фестиваля уличного искусства «Полоса отвода 2.0» стартовала 29 июня в поселке Лоухи на территории Карелии. Фестиваль проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в пресс-службе администрации главы республики.
Мурал появится на фасаде Лоухского дома культуры. Автором эскиза выступила художница из Перми Мария Нестёркина (творческий псевдоним Marya Nesta). Вместе с ней над объектом будет работать Иван Махомет — художник, педагог, руководитель уличных проектов, автор и соавтор более 20 паблик-арт объектов по всей стране. В основе эскиза — образы героев карело-финского эпоса «Калевала»: Лоухи, Айно и Вяйнямёйнена.
Мурал станет центральным арт-объектом поселка и украсит фасад его ключевого общественного пространства. После завершения росписи запланировано торжественное открытие — оно пройдет 1 августа, в День рождения поселка.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.