В Хабаровске пять спортзалов и современные классы получат 2100 детей

В Хабаровске новую школу в микрорайоне Ореховая сопка планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, она будет рассчитана на 2100 учеников и станет одним из крупнейших образовательных учреждений в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.