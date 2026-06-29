В Хабаровске пять спортзалов и современные классы получат 2100 детей

В Хабаровске новую школу в микрорайоне Ореховая сопка планируют ввести в эксплуатацию в 2028 году, она будет рассчитана на 2100 учеников и станет одним из крупнейших образовательных учреждений в России, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Здание возводят в активно развивающемся жилом районе, где уже работает один детский сад и строятся ещё два. По словам губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, школа должна обеспечить шаговую доступность образования для растущего числа семей.
Проект предусматривает не только учебные классы, но и развитую инфраструктуру для детей: пять спортивных залов, зоны отдыха и современные кабинеты с оборудованием для разных направлений обучения.
Сейчас на площадке работают 31 человек и 12 единиц техники. Завершены подготовительные работы, ведётся строительство фундамента и каркаса здания.
Объект реализуется в рамках государственно-частного партнёрства. Как отметил генеральный директор компании Сергей Юдин, основные вопросы по водоснабжению решены, но требуется дальнейшее обеспечение объекта теплом и энергоресурсами.
Губернатор поручил взять этот вопрос на контроль и обеспечить соблюдение графика строительства.