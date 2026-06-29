Тамбовский вице-губернатор Евгений Зименко подписал контракт с Минобороны

«Евгений Первышов поставил перед нами задачу выстроить систему защиты мирного неба над нашими городами и муниципальными образованиями. И я готов не только принимать самое активное участие в организации этой системы, но и войти в команду самообороны, которая будет отражать атаки вражеских беспилотников», — отметил Евгений Зименко.