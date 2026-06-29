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В Красноярском крае выберут лучших специалистов спортивных школ

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал конкурс «Лучший специалист спортивной школы» для управленцев и методистов в сфере физической культуры и спорта.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае стартовал конкурс «Лучший специалист спортивной школы» для управленцев и методистов в сфере физической культуры и спорта.

Участвовать можно в трех номинациях: «директор», «заместитель директора» и «инструктор-методист». Конкурс направлен на поддержку специалистов, которые работают с развитием спортивных школ и организацией тренировочного процесса.

Общий призовой фонд составляет почти 400 тысяч рублей.

Заявки принимают до 30 сентября 2026 года включительно. Победителей и призеров определят не позднее 30 декабря. Положение конкурса опубликовано на сайте Красноярского института развития физической культуры и спорта.