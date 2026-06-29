Адская жара, отключение света в Калининграде и перебои с бензином: 9 событий, которые обсуждали в выходные

2. В тот же день в нескольких районах Калининграда внезапно отключилось электричество. Первые жалобы от жителей начали поступать около 15:44. Свет пропал на улицах Коммунистической, Емельянова, Тихорецкой и Минусинской, а также в центре города — на Маяковского, Чернышевского, Вали Котика и в соседних домах. Из-за отключения электроэнергии встали трамваи № 3 и № 5. Один из крупных сетевых магазинов на юге города перестал принимать оплату и закрылся.