Опрос показал, что россияне думают об оснащении спортплощадок рядом с домом

Почти треть (31%) россиян сказали, что скорее довольны оснащением и состоянием открытых спортивных площадок, находящихся в шаговой доступности от их дома, 20% полностью ими довольны. Кроме того, 34% опрошенных отметили, что рядом с их домом открытых площадок для занятия спортом нет.