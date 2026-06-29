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Причины внезапной работы сирен назвали нижегородцам

Технические работы запланированы на период с 11:00 до 14:00.

Причины внезапной работы сирен в разных районах Нижнего Новгорода выявлены. В городе идёт настройка системы оповещения. Об этом сообщили в NN.RU со ссылкой на мэрию Нижнего Новгорода.

Как пояснили в администрации города, технические работы запланированы на период с 11:00 до 14:00. В это время жители могут слышать не только сигнал сирены, но и речевое оповещение — это часть регламентных мероприятий по проверке работоспособности муниципальной системы.

Ранее режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 29 июня.

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