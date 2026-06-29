Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 29 июня

На территории Нижегородской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Представители ведомства обратились к гражданам с просьбой соблюдать спокойствие.
Это оперативное предупреждение совпало по времени со звуковыми сигналами, которые встревожили жителей областного центра. Ранее сегодня сообщалось, что в Нижнем Новгороде внезапно включились сирены, которые около 20 секунд выли в Автозаводском районе и историческом центре города в районе улицы Ульянова.
При обнаружении в небе беспилотных летательных аппаратов или получении сигналов об угрозе специалисты рекомендуют действовать строго по инструкции экстренных служб. Телефон для связи со спасателями — 112.