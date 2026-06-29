Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режим беспилотной опасности ввели в Нижегородской области 29 июня

В экстренных службах жителей региона призвали сохранять спокойствие и при необходимости незамедлительно звонить по единому номеру 112.

На территории Нижегородской области объявлен режим беспилотной опасности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. Представители ведомства обратились к гражданам с просьбой соблюдать спокойствие.

Это оперативное предупреждение совпало по времени со звуковыми сигналами, которые встревожили жителей областного центра. Ранее сегодня сообщалось, что в Нижнем Новгороде внезапно включились сирены, которые около 20 секунд выли в Автозаводском районе и историческом центре города в районе улицы Ульянова.

При обнаружении в небе беспилотных летательных аппаратов или получении сигналов об угрозе специалисты рекомендуют действовать строго по инструкции экстренных служб. Телефон для связи со спасателями — 112.

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше