В Татищевском районе Саратовской области построят 2 модульных медпункта

Два фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) будут построены в Татищевском районе Саратовской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Их возведут при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Так, первый ФАП построят в селе Мизино-Лапшиновка, второй — в селе Полчаниновка. Оба новых медучреждения будут привязаны к Татищевской районной больнице, которую в этом году ждет модернизация. Специалисты, в частности, отремонтируют инженерные сети в здании ее стационара. Они обновят системы отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.