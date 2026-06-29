В Татищевском районе Саратовской области построят 2 модульных медпункта

Так, первый ФАП построят в селе Мизино-Лапшиновка, второй — в селе Полчаниновка. Оба новых медучреждения будут привязаны к Татищевской районной больнице, которую в этом году ждет модернизация. Специалисты, в частности, отремонтируют инженерные сети в здании ее стационара. Они обновят системы отопления, водоотведения, вентиляции и электрообеспечения.