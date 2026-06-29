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Пермская пловчиха Алина Налбандян выиграла две золотые медали на ЧМ в Корее

Соревнования проходят в Инчхоне с 22 по 29 июня.

Пловчиха из Перми Алина Налбандян выиграла две золотые медали на Чемпионате мира в Корее, сообщает «Новый компаньон».

Чемпионате мира по плаванию в ластах проходит в южнокорейском Инчхоне с 22 по 29 июня. 27 июня Алина стала чемпионкой мира в составе женской сборной России в эстафете 4×100 метров вольным стилем, а затем повторила успех в эстафете 4×50 метров. В личном зачёте на дистанции 200 метров она завоевала бронзовую медаль.

Заслуженный мастер спорта тренируется в пермском бассейне БМ под руководством заслуженных тренеров России Сергея Брезгина, Марии Пыжовой и Николая Поздеева.

Напомним, пермская команда взяла серебро на чемпионате России по баскетболу 3×3.