Пермская пловчиха Алина Налбандян выиграла две золотые медали на ЧМ в Корее

Чемпионате мира по плаванию в ластах проходит в южнокорейском Инчхоне с 22 по 29 июня. 27 июня Алина стала чемпионкой мира в составе женской сборной России в эстафете 4×100 метров вольным стилем, а затем повторила успех в эстафете 4×50 метров. В личном зачёте на дистанции 200 метров она завоевала бронзовую медаль.